كارولين عزمي: شعرت بنجاحي في مسلسل " حق عرب " خاصةً بعد الإقبال على الخط الساخن "لمكافحة الإدمان" بعد مشهد علاج عرب (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - كرمت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج مساء أمس الفنانة كارولين عزمي عن دورها في مسلسل " حق عرب " في مؤتمر نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024، والتقي دوت الخليج الفني بالفنانة كارولين عزمي لتحدثنا عن التكريم وكواليس المسلسل.

الفنانة كارولين عزمى ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

أعربت الفنانة كارولين عزمي في تصريحات صحفية للفجر الفني عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل " حق عرب" وأن أبطال المسلسل بذلوا قصارى جهدهم وكان ذلك سببًا للنجاح المسلسل .

و أكدت كارولين أن المسلسل كان يحمل رسالة وله تأثير في عالم الدراما وأكثر دليل على ذلك هو أن النجاح كان ملموس وهذا ما حدث وازداد الإقبال على مصحة الإدمان والخط الساخن للإدمان.

و أشارت أن أحب المشاهد لقلبها في المسلسل مشهد “ الفسيخ ” مع الفنان أحمد العوضى وتلقيت ردود أفعال مبهرة على دور أنغام وذلك بسبب حبها الشديد للدور وبذلت قصارى مجهود على الدور.

و كشفت عن كواليس ممتعة للغاية ومليئة بالتعاون والسعادة والمرح، مضيفة أتجهز لعمل درامي وسأعلن عنه فى القريب العاجل.