سوسن بدر: لو في عمل معجبنيش بتعلم منه، وسعيدة بتكريمي بمهرجان بردية

القاهرة - محمد ابراهيم - صرحت الفنانة سوسن بدر، عن عدم ندمها على أي دور قامت بتجسيده في السينما أو الدراما أثناء مشوارها الفني، حيث أوضحت أنها تتعلم من أخطائها فقط وأن شعور الندم لم يمر عليها خلال مسيرتها كلها.

تصريحات سوسن بدر

وكشفت سوسن بدر في تصريحات صحفية: “مش عارفة الناس اللي بتندم دي بتندم لي أنا عمري ماندمت على أي عمل قدمته ولا هندم خالص ولو هندم عليه يبقى ليه قدمته من البداية، ولو في عمل ماعجبنيش بتعلم منه وماعنديش وقت أندم وخلاص عملته أتعلم منه إني ما أعملش كده تاني”.

وفي نفس السياق عبرت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها بتكريمها خلال مهرجان بردية بسينما الومضة إذا قالت: “سعيدة بتكريمي من مهرجان بردية بسينما الومضة جمب كل الفنانين العظام ودا في حد ذاته تشريف ليا خصوصًا إنه بيحمل اسم المخرج الكبير عاطف الطيب”.

أعمال تنتظرها سوسن بدر

جدير بالذكر إنه تنتظر الفنانة سوسن بدر عرض حكاية “دقيقة الا ربع” إحدى حكايات مسلسل “أسود باهت” وتدور أحداث العمل في إطار إثارة وتشويق والبحث عن جريمة قتل، ومن بطولة سوسن بدر، محمد علي رزق، حسني شتا، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ريم أحمد، زينب الغريب، مصطفي منصور، ريهام نبيل،طه خليفه، ياسر ربيع، تأليف إسلام شتا وعلا الزرقاني، ومن إخراج ممدوح زكي.

آخر أعمال سوسن بدر

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مشاركتها في السباق الرمضاني من خلال مسلسل قلع الحجر، والذي ضم بجانبها عدد من النجوم، وكان من أبرزهم: محمد رياض، سميرة عبد العزيز، ندى ماهر، مدحت تيخا، رضوى إيهاب، مروة عبد المنعم، وغيرهم، والعمل من إخراج حسن صالح.