نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. ميرهان حسين بإطلالة ربيعية جذابة في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة ميرهان حسين متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور ظهرت فيها بإطلالة ربيعية جذابة.

وظهرت ميرهان حسين في الصور بإطلالة ربيعية مميزة مرتدية فستان به ورود وتركت شعرها منسدلًا على اكتافها، مع مكياج هادئ أبرز جمال ملامحها.





وعلقت ميرهان على الصور موجه التهنئة للمصريين بمناسبة الاحتفال بـ عيد القيامة المجيد وشم النسيم. قائلة: "كل سنة وأنتو طيبين".





أحدث أعمال ميرهان حسين

يذكر أن ميرهان حسين تنتظر عرض مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة وتقدم فيه دور محامية، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

أبطال مسلسل الذنب

ومسلسل "الذنب" بطولة هاني سلامة، درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي، وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

آخر أعمال ميرهان حسين

وكان آخر أعمال ميرهان حسين فى الدراما هو مسلسل "حق عرب" أمام النجم أحمد العوضى، والذى يكتبه محمود حمدان ويخرجه إسماعيل فاروق وتنتجه شركة سينرجى، للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، ايضا مسلسل "مشوار الونش" مكون من 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، والذى تم عرضه فى شهر ديسمبر الماضى، وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر، جيهان خيرى، محمد المغربى، فيلم "اتنين للإيجار" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وهو بطولة بيومى فؤاد ومحمد ثروت، ناهد السباعى، ايمان السيد، سلوى محمد على، مع ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم رانيا يوسف، محمد لطفى، ثراء جبيل، ايناس مكى وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على.