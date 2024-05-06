نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتحي عبد الوهاب: اتخلع عندي فقرتين أثناء تصوير "المداح4" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان فتحي عبد الوهاب عن إصابته بفقرات الظهر نتيجة تصوير مشاهد متطلبة في مسلسل "المداح"، خاصةً مشاهده كجني حيث كان يُطير في الهواء ويتعرض لاصطدامات بالحوائط والأشياء الصلبة، وذلك خلال إستضافته في برنامج "الحكاية" الذي يقدمة الإعلامي عمرو الليثي، الذي يتم عرضة عبر شاشة MBC مصر.

وقال فتحي عبد الوهاب: "عندي فقرتين اتخلعا واتحركا من مكانهما في تصوير مسلسل المداح وكانوا بيشلوني عشان اتحرك في رحلة أسوان أثناء التصوير ولما دخلت مسلسل المداح حسيت إن أنا دخلت بيت عيلة كانت أجواء لطيفة تحس إنك داخل على نا٨س هتاخد بنتهم".

تفاصيل مسلسل المداح

مسلسل المداح 4 مكون من 30 حلقة، ومن بطولة حماده هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محمد عز، وهلا السعيد، ويظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف منهم دياب وسهر الصايغ ومحسن محي الدين ومحمد نجاتي وأشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

تدور أحداث مسلسل المداح الجزء الرابع عن قصة تدور حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في آخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان قبل الماضي عام 2023