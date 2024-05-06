نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اللي مربعة في القلب".. أحمد الفيشاوي يوجه رسالة لـ مي سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد أبطال فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، لينضم مع الأفلام المنافسة في دور العرض السينمائي الأربعاء الموافق 22 مايو، للمنافسة به في شباك التذاكر.

و شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره، بنشر البوستر الفردي للفنانة مي سليم، من فيلم «بنقدر ظروفك»، المقرر طرحه في السينمات قريبًا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «اللي مربعة في القلب».



قصة فيلم بنقدر ظروفك

وتدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.



أبطال فيلم بنقدر ظروفك

وفيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.