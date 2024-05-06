في حلقة مليئة بالأسرار.. مني الشاذلي تستضيف أبطال فيلم "شقو"

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أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار تستضيف الإعلامية منى الشاذلي صناع فيلم «شِقو»، في حلقة خاصة تذاع الخميس المقبل، عبر برنامجها «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة ON، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه العمل، خاصةً بعد دخوله قائمة أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.



وتكشف النجمة الكبيرة يسرا خلال اللقاء عن كيف عرض عمرو يوسف عليها الدور، وكيف استقبلت فكرة تقديم دور الشر بهذا الشكل لأول مرة خلال مشوارها الفني الكبير، كما يتحدث الفنان عمرو يوسف عن كواليس العمل والتي تعد عودة إلى السينما بعد غياب خمس سنوات.

وعن كريم السبكي فيكشف كيف كان استقبل صناع العمل لنجاح الفيلم بشكل يفوق كل التوقعات.

قصة فيلم “شقو”





فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم “شقو”

فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.