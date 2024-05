انت الأن تتابع خبر وفاة قبطان سفينة تايتانيك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفي النجم البريطاني برنارد هيل، عن عمر 79 عامًا، الأحد، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا وأدوارًا لا يمكن نسيانها حيث اشتهر بدور ربان سفينة "التايتانيك" Titanic و"سيد الخواتم" The Lord of the Ring .



وأعلنت عائلة هيل في بيان لها: ببالغ الحزن والأسى نعلن أن برنارد هيل، الممثل الشهير المعروف بأدواره في فيلَمي "تايتانيك" و"سيد الخواتم"، توفي في الساعات الأولى من هذا الصباح عن عمر يناهز 79 عامًا.



ونعت ليندساي سولت، مديرة قناة "BBC"، الراحل بكلمات مؤثرة، جاء فيها: لقد شق برنارد هيل طريقًا عبر الشاشة، ومسيرته الطويلة المليئة بالأدوار المميزة والرائعة هي شهادة على موهبته المذهلة.. أفكارنا مع أحبائه في هذا الوقت الحزين.



اشتهر هيل بشخصية ملك روهان "ثيودن" في الجزء الثاني من سلسلة أفلام The Lord of the Rings عام 2002. وفي العام التالي، أعاد تمثيل دوره في فيلم Return of the King، وهو الفيلم الذي فاز بـ 11 جائزة أوسكار.



في أحد أكثر المشاهد التي لا تنسى في الفيلم، يحرك هيل جيوشه للقتال مطلقا صرخة عالية تحفها العزيمة والقوة أثناء امتطاء حصانه، ليوجههم إلى أسفل التل نحو العدو، ويقول بصوت عالٍ: قوموا، انهضوا يا فرسان ثيودن.. ستهتز الرماح، وستتشقق الدروع! اليوم هو يوم السيف، يوم تراق فيه الدماء.. قبل أن تشرق الشمس! اركبوا الآن! اركبوا الآن! اركبوا! اركبوا نحو الخراب ونهاية العالم! الموت! الموت! الموت! .