أول رد من نقابة المهن الموسيقية على أزمة عصام صاصا

القاهرة - محمد ابراهيم - صرح الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، عن موقف النقابة من أزمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، والذي تم إلقاء القبض عليه بعد اتهامه بدهس شخص أعلى دائري المنيب.

تعليق نقابة المهن الموسيقية على أزمة عصام صاصا

وقال محمد عبد الله في تصريحات صحفية، إن المطرب عصام صاصا ليس عضوًا بالنقابة ويحصل فقط على تصريح سنوي، مشيرًا إلى أن النقابة ليست لها علاقة بالقضية والأمر متروك للتحقيقات والنيابة، معلقًا: النقابة ملهاش علاقة.

والجدير بالذكر إنه كان من المقرر أن يقوم عصام صاصا بإحياء حفلًا غنائيًا ضمن احتفالات شم النسيم اليوم في منطقة المنيل، ولكن سيتم إلغائها بسبب اتهامه دهس شخص أعلى دائري المنيب.

إلقاء القبض على عصام صاصا





يشار إلى أنه قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإلقاء القبض على مطرب المهرجانات الشعبي عصام صاصا، بتهمة دهس شخص أعلى دائري المنيب.

عصام صاصا يدهس شخصا أعلى دائري المنيب





وفي نفس السياق قال مدير أعمال عصام صاصا في تصريحات صحفية: المطرب كان معدي على الطريق بالعربية أعلى دائري المنيب وكانت في لمه هناك بسبب حادث على الطريق، وهو واقف بالسيارة الناس افتكرته هو اللي المتسبب في الحادث، وتم القبض على عصام صاصا وحاليًا يتم التحقيق معه في القسم.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مستشفى الهرم بوصول جثة هامدة لشخص جراء حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور تم اتخاذ.



وجاء في تحريات الأجهزة الأمنية، أنّ الواقعة بدأت بعد تلقي بلاغ بمصرع شخص إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكي قيادة المطرب الشعبي عصام صاصا فجر اليوم، على طريق دائري المنيب قبل نزلة المريوطية بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وبالفحص والمعاينة تبين أن عصام صاصا كان يسير بسيارته أعلى الطريق الدائري نطاق قسم شرطة الطالبية، وفي أثناء ذلك صدم شخصًا مما أسفر عن وفاته متأثرًا بجراحه بكدمات وكسور متفرقة بالجسم.