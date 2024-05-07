ياسمين عبد العزيز عن بداياتها في الإعلانات: "كان هدفي أكون مسؤولة عن نفسى وأكسب فلوس"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز ضيفة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" وكشفت ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة العديد من كواليس بدايتها الفنية وأيضًا تحدثت عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي وسبب انفصالهما عن بعضهم البعض.

وكشفت ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة عن هدفها من دخولها مجال الإعلانات قائلة: "والدى ووالدتى كانوا منفصلين من وأنا عندى 9 سنين، ولما دخلت الإعلانات كان عندى هدف إنى أكون مسؤولة عن نفسى وإنى أكسب فلوس".

وأردفت قائلة: "كنت مركزة في رأسى إنى عاوزة أبقى حاجة ويكون معايا فلوس وناجحة، ولما دخلت في شغل الإعلانات وأنا عندى 12 سنة، امى كانت بتيجى معايا التصوير، وأنا اللى كنت بأتفق على كل حاجة وعلى الفلوس، وأنا اللى بقول هعمل إعلان إيه بالظبط".

وصرحت عن بدايتها في الإعلانات قائلة: "بدأت الإعلانات وكان عندى 12 سنة، وكنت بحب أتفرج على الإعلانات وأتفرج على البنات وكنت أقعد أقلدهم وأعمل زيهم، ودايما في حاجة لما يكون نفسك في حاجة بتخيل نفسى في الحاجة اللى عوزاها".

وتابعت ياسمين عبد العزيز: "سبحان الله كان في صديقة لوالدتى اسمها دينا بتشتغل في شركة إعلانات، وكانت هي سبب بعد ربنا في بدايتى في الإعلانات، لأنها لما شافتنى عرضت عليا إنى أعمل إعلانات فقلت لها آه طبعا، امى كانت موافقة لكن والدى واخويا الكبير مكانوش موافقين"

تفاصيل حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

تعرض اليوم حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المُذاع عبر قناة DMC ومن المقرر أن تعرض الحلقة على جزئين حيث أنها تعرض اليوم ويوم الثلاثاء 6و7 مايو وذلك احتفالًا بأعياد الربيع.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد تصدر اسم النجمة ياسمين عبد العزيز، تريند محركات البحث جوجل في، بعد أن نشرت صور ترويجية للإعلان عن حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة ” على شاشة dmc الفضائية.

تتحدث ياسمين عن العديد من الكواليس والأسرار والحكايات التي لم تتطرق اليها من قبل وتفجر أكثر من مفاجأة خلال الحلقة، وتحتفل على طريقتها الخاصة مع "صاحبة السعادة" بأعياد شم النسيم وأكل الرنجة والبصل وتغني عدد من الأغاني التي ستكون مفاجأة لجمهورها، كما تشهد الحلقة صور وكواليس تعرض للمرة الأولى.

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز

تألقت ياسمين عبد العزيز في دراما رمضان 2023 بمسلسل “ضرب نار”، وشاركها العمل كل من: أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.