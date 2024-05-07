تعرَّف على سعر إطلالة ياسمين عبد العزيز في برنامج صاحبة السعادة

القاهرة - محمد ابراهيم - ماركة عالمية وقط.. ودموع وبكاء

يختلف الكثير أو يتفق على سر جاذبية الأنثى في أي مكان وأي زمان، وتختلف أيضًا وجهات النظر والىراء حول ذلك، لكن بعض المهتمين بسر جاذبية الفنَّانات تختلف أفكارهم حول الإطلالة المصيرة المثية اللائي يبدين بها أمام الكاميرا، لا سيَّما في لقاءات البرامج والحوارات التليفزيونية المختلفة. وبطلة اليوم هي فنَّانة وممثلة استطاعت بإطلالة فنها قبل مظهرها أن تاسر عقول جمهورها ومتابعيها، الفنَّانة ياسمين عبد العزيز.

بدت الفنَّانة ياسمين عبد العزيز في برنامج صاحبة السعادة في إطلالة وصفها المهور بكونها مثيرة جدًا، ما لفت الانتباه إليها.

بدلة بلون التايجر

تحل الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، في حلقتين خاصتين بمناسبة شم النسيم يوم الإثنين والثلاثاء 6 و7 مايو 2024، حيثُ بدت خلال الحلقة الأولى في حُلَّة أثارت الانتباه بارتداء بدلة باللون "التايجر" بتصميم بيجاما من Dolce & Gabbana.

سعر إطلالة ياسمين عبد العزيز

علَّق الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتداء تصميم التايجر من جانب الفنَّانة، وبدأت التعليقات تذكر من الوهلة الأولى عقب إعلان اللقاء سعر إطلالة ياسمين عبد العزيز، والتي ظهرت بها مع إسعاد يونس، وما ترتديه من ملابس تعود للماركة العالمية المذكورة.

تذكر بعض التعليقات، وذلك وفقًا لمعلومات أسع الملابس العالمية، أنَّ سعر القميص يصل إلى 2145 دولار، أي بما يعادل 103 آلاف جنيهًا مصريًا، بينما يصل سعر البنطال نحو 1745 دولارا، أي ما يعادل 83 ألف جنيها مصريًا.

وأيضًا قط ياسمين عبد العزيز.. ليست المرَّة الأولى

في حقيقة الأمر أنَّها ليست المرَّة الأولى التي تتعرض فيها ياسمين عبد العزيز لأسئلة حول الممتكلات، خاصتها، ففي العام قبل الماضي، تساءل عدد كبير من متابعي ياسمين عبدالعزيز، حول سلالة نوع القطاط الغريب، وسعره وأماكن تواجده، عقب نشرها لصور له، على صفحتها الشخصية عبر إنستجرام.

زادت التفاعلات؛ لتنشر مواقع مصرية معلومات حول قط ياسمين عبد العزيز، جاء فيها أن القط من سلالة سيفنكس، ويتراوح سعره بين 3000 إلى 9800 دولار أي ما بين 50 إلى 150 ألف جنيه مصري.

بكاء ودموع

تحدثت ياسمين عن تفاصيل انفصالها من أحمد العوضي قائلة: "مفيش اتنين بيتطلقوا فجأة كدة، أكيد في قبلها مشاكل..وأكيد فيه ناس قبلها حوالينا بيبقوا عارفين وأكيد حد قال..لكن حبيبتي مفيش حد يعرف الغيب إلا ربنا"

وأكملت قائلة: "أنا لا أحب أحمد العوضي ولكن أنا بعشقه، لتعاتب إسعاد يونس: انتى جايبانى عشان أعيط وبتضحكى عليا بحاجات بتوجعنى، ومش عارفة أنا بقيت رقيقة كده ليه ما كنتش كده والله".

وأردفت: "أنا مع أحمد لما حبيته اكتشفت إن أنا ماكنتش بحب قبل كدة..اللي حصل قبل كدة في حياتي ده مش حب وإن أحمد أول حب في حياتي، الحب الحقيقي أحمد، أنا عن نفسي عملت استخارة وعملت عمرة وفيه حاجات كدة بتبقى بتاعة ربنا فـ ربنا عايز يمشيني في سكة معينة أنا راضية بيها واللي عايزه يكون حتى لو دي مش رغبتي".

كانت الحلقة ثرية بالكثير من المعلومات، والتي تاولت سيرة حياة النجمة، وبدايتها، وكيفية دخولها مجال الإعلانات، ومشاركة بعض الذكرايات القديمة.

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز

تألقت ياسمين عبد العزيز في دراما رمضان 2023 بمسلسل “ضرب نار”، وشاركها العمل كل من: أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.