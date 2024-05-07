فن ومشاهير

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن راغدة شلهوب

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن راغدة شلهوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية راغدة شلهوب، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أثارت حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية بتصريحاتها عن حياتها الشخصية، خاصة وأنها قليلة الظهور في البرامج الحوارية، وذبك خلال لقائها في برنامج "منا وفينا" مع هبة حيدري عبر قناة "المشهد"، وتميزها بالتصريحات الجريئة وآرائها غير التقليدية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن راغدة شلهوب.. 

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حياة راغدة شلهوب

 

ولدت راغدة شلهوب في بيروت، تخرجت في كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية، تزوجت عام 2008 من رجل لبناني إسمه إيلي بعد قصة حب، رزقت منه بطفلتها الأولى ناي عام 2009، كانت أول تجربة لها كانت في المسلسل اللبناني حلو الغرام مع الممثل كارلوس عازار عام 2013 لم تكررها بعد ذلك، دخلت مجال الإعلام بالصدفة، عندما كانت في أول سنة دراسة لمادة «الصحافة ووكالة أنباء» في كلية الإعلام والتوثيق، عندما أعلمتها صديقتها عن حاجة إحدى القنوات اللبنانية لمذيعة ربط فقرات، فتقدمت بطلب للوظيفة وحصلت عليها من دون أي تخطيط مسبق، وكانت هذه أول خطوة في عالم الإعلام، أول برنامج قدمته كان تحت اسم «سواريه» وكان عبارة عن برنامج حواري ولقاءات مختلفة، وكان يعرض على شاشة «سي في إن» اللبنانية، من إعداد مريم شقير أبو جودة، وأنطوان غندور.

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راغدة شلهوب في الفوازير الرمضانية
    
 

خاضت تجربة التمثيل في الفوازير الرمضانية مع ميلاد الياس رزق لمقتصر دورها على تقديم البرنامج فقط، عملت في عدد من الإذاعات بشكل متقطّع ومنها في تلفزيون لبنان لفترات خجولة كما كان لها تجارب في الإعلام المكتوب. عام 2000 اختيرت لتقدم برنامج عيون بيروت على شبكة أوربت الإعلامية مع عدة زميلات اسمتر البرنامج قرابة 15 عاما إضافة لعدة برامج أخرى، باشرت العمل مع اذاعة «سوا» الأميركية - العربية التي تبثّ من واشنطن، كمعدّة ومقدمة للأخبار الفنية اللبنانية من بيروت عام 2012.

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برامج قدمتها راغدة شلهوب

سواريه
عشرة على عشرة
بيخلق من الشبه الأربعين 
استديو أوربت
جار القمر 
محليات 
خيمة رمضان 
مهرجانات شبكة أوربت للأغنية العربية
عيون بيروت 
ستارز بالصف 
أغاني عمري حلقة الفنانة يارا ال 
حماقي والحياة 
كلام بسرك 
100 سؤال
فحص شامل
قطعوا الرجالة 
تحيا الست
نص الكلام 
سابع سما
اعترافات زوجية

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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