نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زوجي حب عمري حمدلله على سلامتك".. أصالة تنفي شائعة إنفصالها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة أصالة صورة جديدة برفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت أصالة في الصورة برفقة زوجها، وتعد هي أول صورة جديدة تنشرها بعد حذفها لجميع صورهم، مما آثار الجدل بين الجمهور حول إنفصالهما.





ونفت أصاله تلك الاشاعه حيث شاركت صورة برففة حسن فائق، عبر إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "يادنيتي ياحنون ياجوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزّي وسيّدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك ياأهلي وأصحابي ومتلّ نفسي عليّ لآخر نفس بحبك".





حقيقة انفصال أصالة وفائق حسن

أثارت الفنانة أصالة جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور حذفها لجميع صورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ما جعل الجمهور يتساءل حول انفصالهما.

ومن جانبه،لم يصدر أي من الطرفين، تعليقًا، ولم تلغي أصالة متابعة زوجها فائق حسن على حسابها إنستجرام، والأخير كذلك.

آخر أعمال أصالة

والجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة أصالة، أغنية فوق والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدرت التريند فور نزولها، والأغنية من كلمات عمر عبده علي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر.



وجاءت كلمات الأغنية كـ الآتي: فوق ألف مرة أنا قولتهالك وفر الإحساس لنفسك والنصايح خليهالك.. فوق فوق بقى أنت فاكرني يعني قلبي فغيابك واجعني، روح وكنت نفعت نفسك لما تبقي فيوم نافعني.. انت مبتزهقش من كدبك معايا ايه فاكرني هبقي حد من الضحايا، أنت آخر حد ممكن أعيش عشانه أنت واحد كل همه كان اذايا، روح بقى ولا انت فاضي أنت بالنسبالي ماضي فتره عدت من حياتي والحياه موقفتش عادي.