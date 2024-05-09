نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم ياسر جلال وماجد الكدواني.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والدة كريم عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء في والدة الفنان كريم عبدالعزيز، السيدة سهير عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا، أمس الأربعاء، وتم تشييع الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر، من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.



وتوافد كثير من الفنانين على عزاء السيدة سهير عبدالعزيز وكان من أبرز الفنانين: يحيى الفخراني، أحمد العوضي، ياسر جلال، ماجد الكدواني، يسرا، منة شلبي، مصطفى كامل، أحمد السقا، المخرج مروان حامد، أحمد فتحي، الإعلامي أحمد شوبير، أحمد مراد، دنيا عبد العزيز، إلهام شاهين، حسين فهمي، المخرج محمد سامي، مي عمر، ميرفت أمين، أمير كرارة، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وآخرين.



وفاة والدة كريم عبدالعزيز

وكانت قد أعلنت الصفحة الرسمية للفنان كريم عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس، خبر وفاة والدته، حيث كتبوا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالي السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة النجم كريم عبدالعزيز وتشيع جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز، غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء في نفس اليوم الخميس بمسجد الشرطه بالشيخ زايد بقاعة الرزاق، ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا علي حرمه الموت وذلك بناء علي طلب الاسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء".