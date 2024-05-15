فرقة سمالوط تقدم "كيد البسوس" على مسرح قصر ثقافة أسيوط

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أحمد جودة - القاهرة - في حضور جماهيري كبير، قدمت فرقة سمالوط، العرض المسرحي "كيد البسوس" على مسرح قصر ثقافة أسيوط ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظات إقليم وسط الصعيد الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي كيد البسوس

تدور أحداث العرض في قالب غنائي شعبي استعراضي، وتناقش انتشار مشكلة الثأر بين القبائل، من خلال طرح قصة "حرب البسوس" التي استمرت نحو 40 عاما بين قبيلتي "تغلب" و"بكر" أشهر القبائل القديمة في الجزيرة العربية.

صناع العرض المسرحي كيد البسوس

"كيد البسوس" تأليف درويش الأسيوطي، أشعار فتحي أحمد، تصميم ديكور وملابس محمد شعبان، موسيقى وألحان مدحت نظير، استعراضات صابر سيد، وإخراج غريب مصطفى.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم ونفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة أسيوط، وشهدته لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد البنهاوي، الناقد محمود الحلواني، مهندس الديكور أمين مرعي، وبحضور نخبة من مبدعي ومثقفي أسيوط.

عروض هيئة قصور الثقافة بمحافظات الصعيد

وتقدم هيئة قصور الثقافة 19 عرضًا مسرحيًا مجانيًا لمحافظات "أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، تستمر يوميا حتى 29 مايو ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة بالموسم الحالي، وتتواصل الفعاليات اليوم الأربعاء مع مسرحية " دون كيشوت" لفرقة المنيا القومية إخراج محمد حسن، في تمام الثامنة مساءً.

