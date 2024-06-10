نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيناس الدغيدي تثير الجدل بإطلالتها الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت المخرجة إيناس الدغيدي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الأنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة المخرجة إيناس الدغيدي

وظهرت ايناس الدغيدي في الصور بإطلالة ملفتة وجريئة كما وصفها البعض، ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة، جمع بين اللون الأسود والشيفون، تاتو مثير في ساقيها، وانتعلت حذاء أنيقا ذا كعب عالي، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية.

آخر أعمال إيناس الدغيدي

وكان آخر أعمال إيناس الدغيدي هو فيلم مجنون أميرة، وعرض الفيلم عام 2009، وهو من بطولة نورا رحال، حازم سمير، هياتم، شمس، مصطفى هريدي، أمينة، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف مصطفى محرم، وتدور أحداث الفيلم حول شاب مصر مجنون بالأميرة ديانا، ويتبع أخبارها وخطواتها، ويقابل فتاة دانماركية تشبه الأميرة ويلاحقها، حتى يكتشف أنها الأميرة ديانا ويحاول انقاذها من محاولة اغتيالها في مصر، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

نبذة عن إيناس الدغيدي

تعد إيناس الدغيدي مخرجة وكاتبة ومنتجة مصرية، تخرجت من المعهد العالي للسينما في عام 1975، وعملت في البداية مساعد مخرج في عدة أفلام منها: أفواه وأرانب، والشك يا حبيبي وحب في الزنزانة، وأخرجت فيلمها الأول عفوًا أيها القانون عام 1985، وقضية سميحة بدران وإمرأة واحدة لا تكفي 1990، ولحم رخيص وإستاكوزا، وشاركت في بعضها بالتأليف مثل فيلم مذكرات مراهقة عام 2001، أو بالتمثيل مثل كفيلم امرأة واحدة لا تكفي، حازت على الكثير من الجوائز من بينها جائزة العمل الأول عام 1985م وجائزة تقدير من المهرجان القومي الحادي عشر للفنون المصرية والكثير من الجوائز الأخرى.

أفلام من إخراج إيناس الدغيدي

عفوا أيها القانون 1985.

زمن الممنوع 1987.

التحدي 1989.

قضية سميحة بدران 1989.

امرأة واحدة لا تكفي 1990.

القاتلة 1991.

ديسكو ديسكو 1994.

لحم رخيص 1995.

إستاكوزا 1996.

دانتيلا 1998.

كلام الليل 1998.

الوردة الحمراء 2000.

مذكرات مراهقة 2001.

الباحثات عن الحرية 2004.

ما تيجي نرقص 2006.

مجنون أميرة 2009

