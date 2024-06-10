نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آسر ياسين يروج لـ فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج النجم آسر ياسين، لفيلمه الجديد "ولاد رزق 3"، المقرر عرضه في عيد الأضحي المقبل بدور العرض السينمائي.

وظهر آسر ياسين وهو يقوم بإصلاح سيارة، وكتب "الشايب️ عيد الأضحي 12 يونيو في السينمات".

قصة فيلم «ولاد رزق 3»

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 - القاضية

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.

برومو ولاد رزق 3

وقامت الشركة المنتجة للفيلم بطرح الإعلان الرسمي الخاص بفيلم "ولاد رزق 3- القاضية" أول أمس الثلاثاء الموافق يوم 4 من شهر يونيو الجاري وهو من بطولة أحمد عز، وقد حقق البرومو الرسمي الخاص بالعمل نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وصلت عدد المشاهدات إلى 2 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة.

إيرادات ولاد رزق

حقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث تم عرض الجزء الأول في عام 2015 وحقق إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، والثانى عام 2019 وتخطت ايراداته حاجز الـ 100 مليون ويحتل المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للايرادات في تاريخ السينما المصرية بعد "كيرة والجن" الذى حقق 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" الذى حصد 104 ملايين جنيه.

الجزء الثاني لـ ولاد رزق

"ولاد رزق" الجزء الثانى قام ببطولته بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم ومحمد ممدوح ونسرين أمين وندا موسى وسيد رجب، ومن نجوم الجزء الثانى خالد الصاوى وباسم سمرة وظهر في الجزء الثانى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.