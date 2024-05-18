نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلال الزكي يتصدر تريند جوجل..تعرف على آخر تطورات حالته الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان ومدير التصوير جلال الزكي محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تعرضه لحادث سير مروع على إحدي الطرق السريعة وأصيب بكسور بالغة في متفرق جسده، وتم نقله على إثر هذا الحادث إلى المستشفي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل إصابة الفنان جلال الزكي في حادث مروري

وفور تلقى بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب أعلى الطريق الصحراوى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة الفنان جلال زكى ونقل إلى المستشفى.

وتبين ان الحادث أسفر عن إصابة جلال الزكي بكسر في الذراع الأيمن وكسور متعددة بالضلوع وكدمة بالرئة، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد لتقديم الرعاية له، ولا يمكن استجوابه.

آخر أعمال الفنان جلال الزكي

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان جلال الزكي هو مشاركته في مسلسل حق عرب وشارك في بطولة المسلسل، كلًا من: أحمد العوضي، سلوى عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

نجوم الفن يدعمون الفنان جلال الزكي ويطلبون من الجمهور الدعاء له

وطالب نجم الجيل تامر حسني جمهوره بالدعاء للفنان جلال الزكي وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر نجم الجيل قائلًا: "قلبي معاك يا جلال ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة دعواتكم يا جماعة بعد اذنكم لمدير التصوير الكبير جلال الزكي عشان في حالة خطرة جدًا"

منشور تامر حسني

وطالب الفنان رامي جمال من جمهوره الدعاء للفنان جلال الزكي وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر رامي جمال قائلًا: "خالص الدعاء لصديقي جلال الزكي ربنا يقومه بالسلامة وربنا يطمنا عليك يارب "