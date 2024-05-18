نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم رامي جمال وعمرو عبدالعزيز..نجوم الفن يدعمون الفنان جلال الزكي بعد أزمته الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من نجوم الفن على الدعاء للفنان ومدير التصوير جلال الزكي، الذي تعرض لحادث سير على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، ونُقل على أثر ذلك إلى المستشفى لتلقيه العلاج اللازم.

رسالة تامر حسني لجلال الزكي

وكان من أبرز هؤلاء النجوم الفنان تامر حسني، الذي طلب من جمهوره الدعاء بالشفاء له، وذلك بعد ساعات من تعرضه لحادث سير على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، ونشر "حسني" صورة لـ جلال الزكي، من خلال خاصية "الاستوري" على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "قلبي معاك يا جلال ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة، دعواتكم يا جماعة بعد إذنكم لمدير التصوير الكبير جلال الزكي، عشان في حالة خطرة جدًا".

عمرو عبدالعزيز

كما نشر الفنان عمرو عبدالعزيز صورة الفنان جلال الزكي، عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا:"أرجو الدعاء بالشفاء العاجل لصديقي الفنان ومدير التصوير جلال الزكي".

وطلب الفنان رامي جمال أيضًا من الجمهور الدعاء للفنان جلال الزكي، وذلك عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "خالص الدعاء لصديقي جلال الزكي، ربنا يقومه بالسلامة، وربنا يطمنا عليك يارب".



تفاصيل حادث جلال الزكي

الجدير بالذكر أن الفنان جلال الزكي، تعرض لحادث سير أليم، على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، أسفر الحادث عن إصابته بكسر في الذراع الأيمن، وكسور متعددة بالضلوع، وكدمة بالرئة، وتم نقله إلى المستشفى.