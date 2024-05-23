كشف النقاب عن أسباب لا تصدق لتدهور صحة شاروخان .. تحليل الحالة وتفاصيل المرض

الرياض - محمد الاطلسي - النجم الهندي شاروخان نقل إلى المستشفى اليوم الأربعاء بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، حيث أجريت له عدة فحوصات وتحاليل فور وصوله.

أسباب لا تصدق لتدهور صحة شاروخان

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي، قال إن شاروخان تدهورت صحته مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقد غادر المستشفى بعد تلقي العلاج وعاد إلى منزله مع اتباع بعض التعليمات الطبية.

وتعرض شاروخان لضربة شمس وجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد في الأيام الأخيرة.

ووفقًا لموقع India Express، قد تكون ضربة الشمس مميتة إذا لم يتم علاجها سريعًا.

أسباب ضربة الشمس

زيادة درجة حرارة الجسم فوق 40 درجة نتيجة لتعرض طويل للشمس أو مجهود بدني شديد.

تظهر الأعراض كهلوسة، وتشنجات، وإغماء، وقد يحدث صداعًا، وتقيؤًا، وإسهالًا، وشدًا في العضلات.

علاج ضربة الشمس

تبريد الجسم يعتبر الأمر الأهم مع شرب السوائل.

الاستحمام بماء بارد، ووضع كمادات باردة على الرقبة وتحت الإبط وعلى الظهر، والبقاء في غرفة مكيفة أو على الأقل وجود مروحة.

في حالة الإغماء يجب الاتصال بالإسعاف مباشرة مع مواصلة تبريد الجسم حتى وصول الإسعاف.