نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبا.. عرض فيلمي الجريمة وشلبي على شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة شاهد خلال الساعات الماضية عن عرضها فيلم الجريمة من بطولة أحمد عز وفيلم شلبي من بطولة كريم محمود عبدالعزيز قريبًا، تحرص شاهد دائما على عرض أحدث الأفلام التي تحقق نجاحا كبيرا في دور السينما.

تفاصيل فيلم شلبي

فيلم شلبي بطولة كريم محمود عبدالعزيز، والذي عرض لأول مرة خلال العام الماضي 2023، يشارك في بطولته إلى جانب كريم محمود عبدالعزيز عدد من النجوم، منهم روبي، التي تلعب دور سعدية، بيومي فؤاد، الذي يجسد دور فؤاد السويسي، سليمان عيد، حاتم صلاح، لافينيا نادر، نانسي صلاح، محمد رضوان، وغيرهم من النجوم، والعمل من إخراج بيتر ميمي، ومن تأليف مصطفى حمدي، فتدور أحداثه حول الشاب صابر الذي يلعب كريم دوره، وهو يعمل ببيت رعب في إحدى الملاهي، ومن ثم يحقق صابر حلمه من خلال تصميم دمية من نوع ماريونيت، كما يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداث مشوقة مع رفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى والعرائس وسعيهم لتحقيق الشهرة.

تفاصيل فيلم الجريمة

وعُرض فيلم الجريمة في يناير من عام 2022، وحصد وقتها إيرادات جيدة، وصلت إلى أكثر من 33 مليون جنيه، وتم طرح العمل بعدها في يوليو من نفس العام 2022 عبر منصة نتفليكس، وتصدر وقتها نسب المشاهدة عبر المنصة العالمية، وتدور أحداث الجريمة في إطار تشويقي غامض، في فترة السبعينيات، ويجسد أحمد عز خلاله دور مجرم محترف يعمل لصالح أصحاب النفوذ، ويدخل في عدة صراعات ويتورط في جريمة كبري تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويمر بحالة نفسية سيئة تصل إلى المعاناة من الهلوسة ليمكث في إحدى المستشفيات، قبل أن يهرب منها فيما بعد، فيلم الجريمة من بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد الشرنوبي، نبيل عيسى، رياض الخولي، محمد جمعة، ميرنا نور الدين، وحجاج عبدالعظيم، والعمل من سيناريو وحوار أمين جمال ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

موعد عرض فيلم “رحلة 404 ” علي منصة شاهد

والجدير بالذكر ان فيلم “رحلة 404 ” سيعرض على منصة شاهد 17 يونيو 2024 تزامنا مع عيد الأضحى، وتدور أحداث الفيلم، حول رِحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تُقَرِّر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها، إمّا أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تَتَجّه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى زكي مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير.