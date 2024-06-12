عمرو يوسف يحتفل بأولاد رزق 3 في المنارة وغدًا بداية العروض التجارية

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل النجم عمرو يوسف في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة بالعرض الخاص لفيلمه الجديد أولاد رزق ٣.



عمرو شارك في العرض الخاص الأول الذي أقيم للصحفيين والإعلاميين وتلاه مؤتمر صحفي بدأه عمرو بتوجيه الشكر للصحفيين والإعلاميين على دعمهم وتواجدهم رغم حرارة الجو وبعد المكان وهو وباقي صناع الفيلم كانوا حريصين على مشاهدة الإعلاميين للفيلم حتى قبلهم هم شخصيًا كأبطال للفيلم

عمرو يوسف يحتفل بأولاد رزق ٣ في المنارة وغدا بداية العروض التجارية

عمرو يوسف يحتفل بأولاد رزق ٣ في المنارة وغدا بداية العروض التجارية

عمرو يوسف يحتفل بأولاد رزق ٣ في المنارة وغدا بداية العروض التجارية

عمرو يوسف يحتفل بأولاد رزق ٣ في المنارة وغدا بداية العروض التجارية



وتحدث عمرو عن شخصية ربيع مؤكدًا أنهما كبرا سويا منذ عام ٢٠١٤ وهو شخصيا احب ربيع وتطورا معا وهو سعيد بوجود هذه التركيبة والكوكبة من النجوم والصناع في كل مجالات صناعة الفيلم وعن مشاهد الأكشن بالعمل أكد عمرو أنه قام بها جميعا ما عدا مشاهد انقلاب السيارات فقط.

أبطال فيلم “ ولاد رزق ٣”



والذي يلعب بطولته بالاشتراك مع النجوم احمد عز وأسر ياسين ومحمد ممدوح واسماء جلال و كريم قاسم ونسرين امين وسيد رجب وعلي صبحي واحمد الرافعي.

وهو من تأليف صلاح الجهيني واخراج طارق العريان.

وسيبدأ العرض التجاري للفيلم في كل دول العالم غدا الخميس ١٣ من الشهر الجاري