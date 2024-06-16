نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص... أبو الليف يكشف لـ "دوت الخليج الفني عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان أبو الليف عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم" أتفو على أشكلكم "

وقال "أبو الليف" في تصريح خاص لـ " دوت الخليج الفني ":" سعيد جدًا بتعاوني مع الفنان عبد الباسط حمودة، وأتمنى أن الأغنية تنال على إعجاب الجمهور".



تفاصيل أغنية أتفو على أشكلكم

وأضاف:"الأغنية هي من كلمات مصطفي حسن، ألحان محمد عبد المنعم، توزيع محمد عباس".

كلمات أغنية أتفو على أشكلكم

وتقول كلمات الأغنية "أتفو على أشكلكم، والله لبطلكم، أنا بكره هشمت فيكم من أعمالكم، كدا برضو افتحلكوا باب قلبي تدخلو تأذوه كده اهو كده أهو هو اللى يمد ايده بالخير كده تعضوه كده اهو كده أهو كده عيب كده نو مايصحش باردون كده قلبي انسوه يحرك اياكم دي قلبكوا مليانة سواد



آخر أعمال أبو الليف



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أبو الليف مسرحية اشتغالة، ومسرحية عنبر 7، والتي عُرضت على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهي مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، وشاركه في بطولة العرض، كلًا من الفنان القدير صبري عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، وهي من تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، وكانت تُعرض في أيام الخميس، والجمعة، والسبت من كل أسبوع.

