عيدك في الجنة أحلى.. نجل طارق عبد العزيز يوجه رساله مؤثرة له

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أحمد جودة - القاهرة - وجه معتصم نجل الفنان طارق عبد العزيز رسالة مؤثرة له، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

رسالة معتصم نجل طارق عبد العزيز



ونشر معتصم صورة لوالده الراحل، وعلق عليها قائلًا: "السنة دي غريبة يا حاج متعجب من الصبر اللي ربنا رازقني بيه على فراقك مع إني هموت واترمي في حضنك، يمكن من كتر دعوات حبايبك بإن ربنا يصبرنا، مصبرنا يا حبيبي مصبرنا يا أبويا لحد ما نقابلك على خير".

وأضاف: "مش عارف انت كنت شايل كل دة ازاي لوحدك بس يكفي إني عارف اجابتك،هو أنا بعمل حاجة يابني ده ربنا اللي بيعمل كل حاجة، عيدك في الجنة أحلى بإذن الله يا عم الدنيا".

واختتم:" اللهم تقبل دعواتنا واجعلها مثقلة لميزانه بالحسنات وارحمه واغفرله واجمعنا به وبكل أحبابنا على خير".

آخر أعمال طارق عبد العزيز



يذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل طارق عبد العزيز مسلسل بقينا اتنين بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف، هو آخر أعمال الفنان الراحل طارق عبد العزيز، وعرض في النصف الثاني من رمضان 2024 على شاشة قناة CBC وواتش إت، والعمل مكون من 15 حلقة.