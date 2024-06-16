قبل عرضها غدًا.. تعرف على أسعار تذاكر مسرحية "مش روميو وجوليت"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح، عن بدء عرض مسرحية “مش روميو وجوليت” بدءً من غد الإثنين من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن احتفالات وزارة الثقافة.

صناع مسرحية “مش روميو وجوليت”

مسرحية “مش روميو وجوليت” من بطولة الفنانة علي الحجار ورانيا فريد شوقي وميدو عادل وإخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد وموسيقى وألحان أحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، إضاءة ياسر شعلان، جرافيك محمد عبد الرازق، إعداد عصام السيد ومحمد السوري، ملابس علا جودةـ مي كمال، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل، مساعدا الإخراج حمدي حسن، ومحمود خليل، مخرج منفذ صفوت حجازي، وإخراج عصام السيد.

أسعار تذاكر ومواعيد عرض مسرحية “مش روميو وجوليت”

أسعار تذاكر العرض تتراوح ما بين “60 جنيهًا، 80 جنيهًا، 110 جنيهًا”، ويتاح الحجز من خلال شباك التذاكر في المسرح فقط من الرابعة مساءً كل يوم، فلا يوجد حجز أونلاين.

أبرز العروض المسرحية في عيد الأضحى

من ناحية أخرى، يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، 6 مسرحيات جديدة في عيد الأضحى المبارك، تشمل «مش روميو وجولييت» و«العيال فهمت»، و«مرايا إلكترا» و«ذات والرداء الأحمر» و«الحلم حلاوة»، «مغامرة في المدينة الأسطورية».