خالد النبوي يوجه رسالة للعمال بمناسبة عيد الأضحى

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص النجم خالد النبوي على توجيه رسالة للعمال الذين يعملوا في عيد الأضحى، حيث شارك جمهوره صورة له برفقة العمال، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

رسالة خالد النبوي للعمال



وعلق خالد النبوي على الصورة قائلًا:" صباح النور على أسيادنا الخدامين اللي بيشتغلوا في العيد "٠

آخر أعمال خالد النبوي



فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.



يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.



أحداث فيلم أهل الكهف



تدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.