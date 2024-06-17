شاهد.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة ”مفيش كده” بهذه الطريقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 09:31 صباحاً - روج الفنان محمد رمضان لأغنيته الجديدة"مفيش كدة" التى طرحها مساء أمس السبت، من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام بفيديو خاص مع نجله على.

ونشر رمضان الفيديو وعلق عليه قائلا: مستغربين بيقولولي ايه الكاريزما دي ؟!! يارب تكون عجبتكم اغنية مفيش كدة.

وكان محمد رمضان قد أعلن عن طرحه لأغنيته الجديدة مساء أمس الأول السبت بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى بفيديو على صفحته.

وظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو وهو بجوار سيارته، ويصاحبها مطلع أغنية مفيش كدة، وكتب في التعليق على الفيديو: «مفيش كدة .. ليلة العيد».