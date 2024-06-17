فن ومشاهير

شاهد.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة ”مفيش كده” بهذه الطريقة

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 09:31 صباحاً - روج الفنان محمد رمضان لأغنيته الجديدة"مفيش كدة" التى طرحها مساء أمس السبت، من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام بفيديو خاص مع نجله على.

ونشر رمضان الفيديو وعلق عليه قائلا: مستغربين بيقولولي ايه الكاريزما دي ؟!! يارب تكون عجبتكم اغنية مفيش كدة.

وكان محمد رمضان قد أعلن عن طرحه لأغنيته الجديدة مساء أمس الأول السبت بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى بفيديو على صفحته.

وظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو وهو بجوار سيارته، ويصاحبها مطلع أغنية مفيش كدة، وكتب في التعليق على الفيديو: «مفيش كدة .. ليلة العيد».

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا