أوبري بلازا تحتفل بالعرض الخاص لـ Thelma

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت النجمة أوبري بلازا بالعرض الخاص لفيلمها الجديد الذي طرح بعنوان Thelma في مدينة لوس أنجلوس بحضور إعلامي وجماهيري.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور اوبري للعرض الخاص للفيلم، في فترة انتعاشة فنية تعيشها الآن.

وكانت قد ظهرت نجمة هوليوود الصاعدة بقوة، أوبري بلازا، في فستان رمادي جذاب، خلال بداية تصوير مشاهد لفيلمها القادم Megalopolis في أتلانتا.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات ظهرت بها في موقع تصوير الفيلم الجديد، الذي تستعد من خلاله لاقتحام عالم السينما بقوة، بعد تحقيقها لنجاح ملحوظ في عدد من الأعمال السينمائية الأخرى.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد للنجمة أوبري بلازا الذي سيطرح بعنوان Megalopolis، هو فيلم ملحمي خيال علمي أمريكي قادم من كتابة، إخراج وإنتاج فرانسيس فورد كوبولا.

والفيلم يضم في بطولته مجموعة متميزة من النجوم الكبار في أدوار البطولة، الفنان الشاب شيا لابوف، والنجم آدم درايفر، والنجمة أوبري بلازا، ونجمة أفلام "فاست أند فيريوس" نتالي إيمانويل.

أعمال مميزة

والفيلم الجديد سيضيف لرصيد أوبري بلازا من الأعمال السينمائية المميزة، التي طرحتها عبر مسيرتها السينمائية، وكان منها، فيلم Dirty Grandpa انتاج عام 2016، وكان الفيلم الذي شهد صعود نجم أوبري بلازا في عالم هوليوود، حيث شاركت في بطولته النجم القدير روبيرت دي نيرو، وزاك ايفرون.

أيضًا شاركت أوبري في بطولة فيلم بعنوان Happiest Season، إنتاج عام 2020، والذي شاركت في بطولته، بجانب كريستين ستيورات في دور آبي، وماكينزي ديفي في دور هاربر، وأليسو بري في دور سولان، واوبري بلازا في دور ريلي ودان ليفي في دور جون، وماري هولاند في دور جين، وفيكتور جرابر في دور تيد، وماري ستينبورجن في دور تبر، وأنا جاسترلي في دور هاري، وجيك ماكدورمان في دور كونور.