نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام يحافظ على تصدره المركز الثاني في شباك التذاكر بفيلم "اللعب مع العيال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إحتل فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد إمام، المركز الثاني في شباك التذاكر، وذلك بعد طرحه في السينمات يوم الأربعاء 12 يونيو الجاري.

وحقق الفيلم في أول أيام العيد إيرادات بلغت 2 مليون و479 ألف جنيه، ليقترب من تحقيق 6 مليون جنيهًا في خمسة أيام عرض فقط.



أبطال وصناع فيلم "اللعب مع العيال"

يشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" بجانب الفنان محمد إمام عدد كبير من الفنانين أبرزهم:أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

أحداث فيلم "اللعب مع العيال"

تدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" في إطار كوميدي حول شاب يتعرض لعدة أزمات ومواقف صعبة تقلب حياته رأسًا على عقب.