نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصراع يشتعل بين بيلامي وباركر بسبب مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في الصراع بين بيلامي وسكوت باركر بشأن الفريق الذي سيتولون قيادته خلال الفترة القادمة.

وارتبط رود فان نيسلتروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق بتولي قيادة تدريب نادي بيرنلي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة وذلك من أجل تحقيق إنجازات جديدة معه الفترة المقبلة.

ولكن نيستلروي رفض ذلك الأمر وقرر العودة إلى مانشستر يونايتد والدخول في جهاز تين هاج بدلًا من قيادة بيرنلي الذي يلعب في دوري القسم الثاني بعدما هبط من الدوري الممتاز.

مصير نيستلروي ومدرب بيرنلي الجديد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور"، فإن بيلامي وسكوت باركر يتصارعان على من يكون مدرب نادي بيرنلي الجديد بعدما اختار رود فان أن يعود إلى الشياطين الحمر.

الجدير بالذكر أن نيستلروي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من 2001 إلى 2006 وسجل 95 هدفا لمانشستر يونايتد في 150 مباراة.

