شاهد.. تعليق ناري من أحلام بعد خطأ مراسلة في اسم أنغام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 02:37 مساءً - ردت الفنانة أحلام عبر موقع التغريدات العالمي أكس ، علي واقعة خطأ أحدي المراسلات في اسم الفنانة أنغام أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد لها علي هامش مهرجان موازين الدولي.

وقالت أحلام في تغريدة : مع احترامي لك اعتذر منك أسأت الرد ؟؟؟؟!!!!!!! اسمي مش إسأءه لأي أحد ابداً انا احلام وهي انغام وسبق ان في احد المؤتمرات غلطت اعلاميه باسمي مع فنانه ثانيه ورديت اتشرف ونقطه. اسمي مش إساءة اسمي تشريف، واكيد مهرجان بقدر وقيمه موازين من دعا اسم كبير مثل أنغام للمشاركة في الليالي لن يقصد الإساءة لها، وحروفنا قريبه من بعض أكرر اسمي ليس اساءه لاي فنان مين ما كان يكون ⁧‫#احلام⁩ ⁧‫#صوت_الخليج⁩ اسم مُشّرف .