عاجل - كندة علوش: طلع عندي عقدة متشعبة وخدت علاج كيماوي لمدة طويلة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة كندة علوش مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانها الجرئ بإصابتها بمرض السرطان، فيما كشفت الفنانة كندة علوش، تفاصيل اختفائها فترة عن الظهور الإعلامي والأعمال الفنية على مدار عام ونصف، في الوقت الذي قدم فيه الفنان عمرو يوسف عدة أعمال فنية ناجحة.

لقاء منى الشاذلي مع كندة علوش

وظهرت كندة في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة الإعلامية عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وأعربت كندة في البداية عن سعادتها بالظهور مع منى الشاذلي.

وقالت كندة خلال حوارها: “أنا رضعت كريم لمدة 9 شهور، رغم أني كان نفسي أكمل، وحسيت إن فيه مشكلة، وقررت أوقف، وعملت تشيك أب، وقالولي التهاب وبعد فترة حسيت إن عندي أعراض مش بتروح”.

وتابعت كندة: “وبعد فترة عمرو قالي روحي أعملي تست اتأكدي، وروحت للدكتور قالتلي أنا عايزة أخدعينة، وهي وشها بقا لونه أصفر ووشها خايف، وخدت عينة لمعمل التحاليل”.

وأضافت كندة: الطبيب أخبرني بوجود أكثر من ورم خبيث، لكني تمالكت نفسي ولم انهار، وعمرو كان خايف أكتر منيّ وقلقان، وطلع عندي كتلة متشعبة من السرطان، موضحة أن جدها وخالها توفيا بأمراض خبيثة، كاشفةً أنها خضعت للعلاج سريعًا وساندها زوجها.

وأردفت كندة: «أنا عمري ما قولت ليه يارب.. وحسيت أن ربنا بيوصلي رسالة اني اهتم بنفسي وبصحتي وبوالدتي».

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