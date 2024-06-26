نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على آخر التطورات الصحية لـ أورتيجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض مطرب المهرجانات أورتيجا لإصابة في قدمه بكسر وشروخ، حيث حرص على مشاركة جمهوره بصورة من كسر قدمه من خلال الاستوري الخاص به عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا: "الفترة اللي فاتت أنا كنت تعبان جدًا ومحدش يعرف ومش بحب أقول، وناس كتير مكنتش بتعرف توصلي لأني بجد كنت تعبان أوى والله، النهارده زاد التعب أكثر وبقى 2 کسر و4 شروخ في رجل واحدة، أنا ليه نزلت ده دلوقتی علشان متفهمش غلط والناس تديني عزري، علشان في ناس معينه بقيت بتتكلم بطريقه أن أورتيجا بيتنك والشغل التعبان ده".

وتابع "عاوز أقولكم أورتيجا بيتنفخ، فى حبيت أوضح للناس اللي مش فهمه حاجة، وأنا فهمتكم أدوني عزري بقي، والحمد لله والشكر لله طبعًا على كل حاجه بتحصل ويارب أبعد عننا العين علشان بقت مکشوفه وواضحة أوي".



آخر أعمال أورتيجا

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أورتيجا أغنية مفاجأة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



كلمات أغنية مفاجأة

إيه مفاجأة

كل سنة وانت طيب يالا يا أهبل

كل الحبايب هنا جنبك

قولي مين غيرنا فاكرك

إيه مش فاكرة

راحت غيرها يجي سهلة

كان طمر فيها لو فاكرة

بيها من غيرها والله ما فارقة

اخطر انسان على وش الكون

اورتيجا زي AL CAPONE

إيه عدا اللي جاي بينا يبقى أحلى

عشان كده كله بيتلزق

و اسأل واسمع لو مش بتسمع

لو مش بتحضر تجيبني اكتب علشان تظهر

تجيني تدفع تغني توصل

وكله بفضل ربك بيحصل

بس اللي بدأها يكملها

هى معروفة من أولها

نحزمها نحزمها

ترقص لينا وتفرفشنا

على كيف كيفنا وعلى كيف غيرنا

اللي نقولوا بنمشيه

لو مش عاجبك كلمها

مانت متعود تشكيلها

و انا متعود اكرفها

واسأل لو مش مصدق

بطلع ع التالت وانتشها

من غير ماتشيك بدهشها

اصحا اصحا للي منك.

