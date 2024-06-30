نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. ياسمين عبد العزيز تستعرض لياقتها البدينه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو جديد لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلاله وهي تمارس بعض التمارين الرياضية في الجيم.

تفاصيل مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد



وفي سياق آخر، تشارك ياسمين عبد العزيز في مسلسل جديد من تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين، ويعد هذا التعاون الثالث بين ياسمين عبد العزيز وعمرو محمود ياسين بعد مسلسلي "ونحب تاني ليه" و"اللي مالوش كبير"، وهو من إنتاج سينرجي تامر مرسي، ومن المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز

يشار أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها الفنانة ياسمين عبد العزيز هو مسلسل بعنوان "ضرب نار" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان للعام الماضي 2023، وشاركها في بطولته أحمد العوضي، ودارت قصته في إطار درامي مميز حول "جابر" الذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان أحمد العوضي والذي يهرب من الصعيد إلى القاهرة ويجد في طريقه "مهرة" التي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز ومن ثم تنشأ بينهما قصة حب وتكشف أحداث العمل باقي التفاصيل.



صناع وأبطال مسلسل ضرب نار



مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، ماجد المصري، إنتصار، إيمان السيد، وآخرين من النجوم المتألقين

والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن والإخراج لـ مصطفى فكري.