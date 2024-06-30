نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أحداث الحلقة الـ 17 من مسلسل "الوصفة السحرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة 17 من مسلسل "الوصفة السحرية" كشف السر الغامض وهو ظهور الكاتبة "هالة الشناوي" التي تقدم دورها رانيا منصور، كما شهدت الحلقة التي تم عرضها مساء أمس السبت عدة أزمات.



بدأت أحداث الحلقة بخلاف بين حسام وهانيا بعد تداول سر لها على ألسنة الجميع في الكومباوند الذي يعشيون به، حيث نقلت دينا الحديث الذي دار بين حسام وهانيا إلى نهلة التي أخبرت أمجد لتدخل هانيا في هانيا غضب شديدة ولكن بعدما هدأت واعتذار دينا لوالدها اعتذر حسام لهانيا وهدأ الوضع بين حسام وهانيا ومن هنا بدأ الأحداث في الاشتعال.

يتدخل أمجد في حياة ابنه شقيقته لكن شقيقته تكسفه وترفض هذا التدخل، ويعود أمجد إلى حبه القديم، وتعرف دينا بعلاقة صديقتها مع عز وخروجها معه.



أحداث مسلسل الوصفة السحرية





مسلسل الوصفة السحرية تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.



أبطال مسلسل الوصفة السحرية





ويشارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" نخبة من نجوم الفن المصري، منهم شيري عادل، رانيا منصور، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، ويُعرض المسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.