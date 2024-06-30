نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأغنية "الكميا راكبة".. عمرو سعد وأحمد سعد يحتلان المركز الثاني بتريند "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النجم أحمد سعد وشقيقه عمرو في إحتلال المركز الثاني في قائمة التريند عبر منصة يوتيوب، وذلك بأغنية "الكميا راكبة" وهى الأغنية الرسمية لبرنامجهم "بيت السعد " الذي من المتوقع طرحه يوم 4 يوليو عبر شاشة قناة mbc 1 بتوقيت السعودية في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.



سبب تسمية البرنامج ببيت السعد



وسمي برنامج “بيت السعد” بهذا الاسم وفقًا لما يتناسب مع فكرته حيث يظهر عمرو سعد وأحمد سعد وكأنهما في منزلهما ويستضيفا عدد من النجوم، ومن أبرز الضيوف الذين من المقرر استضافتهم في البرنامج: الفنانة مي عمر، الفنانة منة شلبي، المطربة إليسا، الفنان محمد هنيدي، النجم أحمد السقا، الشاب خالد، أحمد فهمي.



تفاصيل أغنية "الكيميا راكبة"



الكيميا راكبة من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، وإخرج محمد سامي.

كلمات أغنية الكيميا راكبة



وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

الكيميا راكبة

والسمعة سابقة

لو كانت مسابقة إحنا الاوائل

أخلاق أوروبا ايوة إحنا نخبة

ودماغنا هوبا بخته اللي جاوب

لما إحنا كنا كانوا غيرنا نونة

جايين بطولنا ومفيش جمايل

شافونا مرة قالوا انبهرنا

برا المقارنة مالناش بدايل

ليل ليل ليل ليل ليل ليلي ليلي

مننا فينا السعد بينا اسأل علينا قبل المشاكل

واصلين لحتة مش أي حته

وبأي خطه إحنا التقايل

لما إحنا كنا كانوا غيرنا نونة

جايين بطولنا ومفيش جمايل

شافونا مرة قالوا انبهرنا

برا المقارنة مالناش بدايل

ليل ليل ليل ليل ليل ليلي ليلي