نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فهمي ولبلبة وأوس أوس في العرض الخاص لـ "عصابة الماكس" بالسعودية.. الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام مساء اليوم الموافق الأول من يوليو الجاري بمدينة الرياض العرض الخاص الأول لفيلم "عصابة الماكس" بالمملكة العربية السعودية، بحضور عدد من صناعه منهم احمد فهمي ولبلبة وأوس أوس بڤوكس سينما واجهة روشن، بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلام.



العرض الخاص الثاني لفيلم عصابة الماكس

بينما يقام يوم 3 يوليو الجاري بعروس البحر الأحمر "جدة" العرض الخاص الثاني للفيلم بڤوكس سينما - جدة بارك ليبدأ في اليوم التالي عرض الفيلم في كل الدول العربية.

أحداث عصابة الماكس



فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول «الماكس»، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.



أبطال فيلم عصابة الماكس

الفيلم بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وصلاح عبدالله وهشام ماجد ومحمد ثروت وحمدي الميرغني وحمو بيكا ووالفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبدالخالق.