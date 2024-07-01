شريف رمزي يحيي ذكرى ميلاد والده:يوم ميلاد أهم وأعظم وأجمل راجل في حياتي

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان شريف رمزي على إحياء ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمد حسن رمزي، التي تحل اليوم الإثنين الموافق 1 يوليو، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "رمزي" صورة لوالده، وعلق عليها قائلا: "النهاردة ذكرى يوم ميلاد أهم وأعظم وأجمل راجل في حياتي محمد حسن رمزي ".

وأضاف مطالبا من الجميع الدعاء لوالده وشقيقه صلاح أيضا، قائلا: "أرجوا الدعاء من الجميع يارب تكون متنعم في الجنة انت وأخويا حبيبي صلاح محمد رمزي، ربنا يرحمكم ويجمعني بيكم في الجنة يارب".

آخر أعمال شريف رمزي



يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف رمزي الفنية، هو مشاركته في مسلسل "اللعبة 3" بطولة شيكو وهشام ماجد، والذي تم عرضه في عام 2022.

أبطال وصناع مسلسل "اللعبة 3"

وشارك في بطولة مسلسل "اللعبة 3" عددا كبيرا من النجوم أبرزهم:هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد سعد والي وإخراج معتز التوني.

أحداث مسلسل "اللعبة 3"



وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي حول يبدأ وسيم ومازو التحدي الأول وتخبرهما اللعبة بيوم انتهائها الثاني عشر من ديسمبر، وتتعدد التحديات في سبيل معرفة الثنائي للشخص الذي يدير اللعبة.