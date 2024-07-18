إقبال كبير.. ورش تمثيل وموسيقى وأدب للأطفال بمركز طنطا الثقافي

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد المركز الثقافي بطنطا، أمس الأربعاء، مجموعة متنوعة من الورش الفنية، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، المقدمة في إطار الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وسط إقبال كبير للرواد من الأطفال.

بدأت الفعاليات مع ورشة تعليم أساسيات التمثيل للأطفال، قام خلالها المخرج محمود فايد والممثل محمد محسن بإجراء اختبارات لأكثر من 120 طفلًا في مجالات الارتجال والتمثيل والرقص التعبيري.

أعقب ذلك لقاء للتعريف بكيفية إعداد شخصية ممثل، والوقوف بشكل سليم أمام الكاميرا مع استخدام تعبيرات الوجه وتوظيف المهارات الجسدية والصوتية دون خجل، وذلك لتأهيل الأطفال المشاركين سلوكيًا ونفسيًا ومعرفيًا، بما يمكنهم من التعبير عن ذاتهم.

كيفية التواصل الاجتماعي والرقمي

وشهدت أنشطة المركز المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، مع لقاء بعنوان "كيفية التواصل الاجتماعي والرقمي" خلال ورشة الإتيكيت التي تقدمها د. أميرة عناني خبير الإتيكيت وأخصائي تعديل السلوك، للمرة الأولى بالمركز.

وأوضحت "عناني" خلال اللقاء آداب التواصل الإلكتروني، مؤكدة أهميته الحياتية خاصة بعد تزايد أعداد المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت وسيلة التواصل الأولى عالميا.

ورش أدبية وحكي

من ناحية أخرى، تواصلت فعاليات الورش الأدبية بالمركز، حيث تجدد اللقاء الأسبوعي للقاص هاني عطية، قدم خلاله تحليلًا لغويًا وبلاغيًا لبعض الأغاني التراثية، لتعليم أساسيات الكتابة.

وشهدت مكتبة الطفل ورشة حكي تضمنت مناقشة مجموعة من القصص بإشراف الشاعر محمد سامي استعدادًا للاشتراك بمسابقة "مصر تقرأ" المعنية باكتشاف المواهب من الأطفال والشباب في مجال القراءة.

يأتي ذلك ضمن أنشطة متنوعة يقدمها المركز للرواد خلال فترة الإجازة الصيفية ومنها الورش الخاصة بمهارات الفويس أوفر (التعليق الصوتي) والتنمية البشرية، وتعليم أساسيات الرسم والموسيقى وفنون الباليه بالتعاون مع مركز المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية.

حفل فني لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية

ويواصل المركز الثقافي بطنطا فعالياته الفنية، غدًا الخميس مع حفل فني لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني، بالإضافة إلى عروض فنية متنوعة تقدمها فرقة أوبرا عربي بعد غد السبت بقيادة الفنان محمد مصطفى.

