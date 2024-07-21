نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان المسرح المصري يعلن عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

• محمد أبو داوود رئيسا للجنة التحكيم وعضوية نقاد وفنانين متعددي التخصصات

يعلن مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية في دورته السابعة عشرة، دورة الفنانة الكبيرة (سميحة ايوب) والتي ستنطلق يوم 30 يوليو، وتستمر حتي 17 أغسطس.



وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية من الفنان محمد أبو داوود (رئيسا) وعضوية كل من: الناقدة عبلة الرويني، الفنان القدير أحمد مختار، المخرج د. عادل عبده، الموسيقار خالد شكري، الفنانة عزة لبيب، مهندس الديكور د. سمير شاهين، ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن.



ويتنافس في تلك المسابقة ( 33 ) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، والمهرجان القومي للمسرح المصري، يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وتنطلق في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.



المركز الإعلامي لمهرجان المسرح المصري

تحرير البيان / شيماء محمود

رئيس اللجنة الإعلامية / جمال عبد الناصر