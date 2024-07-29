نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو المصري يعبر عن سعادته بتصدر أغنية "كفاية فراق" التريند عالميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الشاعر عمرو المصري عن سعادته بتصدر أغنية "كفاية فراق" لمسلم التريند على مستوى العالم، حيث حرص على مشاركة جمهوره بصورة من خلال خاصية الستوري الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" كفاية فراق من كلماتي مع حبيبي الفنان مسلم تريند رقم 18 على العالم في أول يوم نزولها".

تفاصيل أغنية كفاية فراق

الأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقى، هشام البنا، وهى من توزيع شركة ديجيتال ساوند.



كلمات أغنية كفاية فراق



وجاءت كلمات كفاية فراق كالتالي:

وبكتبلك رسالة حب على الاوراق

و مضمونها كفايه فراق

دا قلبي بيتوجع جدا

حبيبي تعبت من الأشواق

و ببعتلك مع الليل اللي لسا حزين

و قلبي اللي اتقسم نصين

بحن لكل تفاصيلنا

ياريت حالا، نكون راجعين

فـ اسمعني

علشان قلبي بيوجعني

فراقنا فاد بـ ايه يعني

عذاب بالبطء يقتلني

وكلمني..

ورد عليا، فهمني

بلاش بالبعد تظلمني

فراقك شئ بيرعبني

و بسرح في اللي كان بينا ليالي طوال

واشيل فوق كتفي حمل جبال

لا أنا عارف أكون جنبك

ولا بإيدي أغير حال

و بشتكي للحيطان تسمعني، ميردوش

وأقول معقول، مبوحشهوش

ليالي الوحده مؤذية

وحبك فيا، مانسيتهوش.

