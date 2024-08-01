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أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل فعاليات ندوة تكريم الفنان القدير أحمد بدير بمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا من ضمن فعاليات مهرجان القومي للمسرح المصري للدورته ١٧.

ويدير الندوة الفنان القدير محمد رياض والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر.

بدء فعاليات ندوة أحمد بدير بدار الأوبرا المصرية

بدء فعاليات ندوة أحمد بدير بدار الأوبرا المصرية

أبرز المكرمين في مهرجان المسرح المصري

مهرجان المسرح المصري يكرم في حفل افتتاحه 10 قامات مسرحية متعددة التخصصات هم: الفنان أحمد بدير، الفنان أسامة عباس، الفنان أحمد آدم، الفنان حسن العدل، الفنان عزت زين، الفنانة سلوي محمد علي، المنتج أحمد الأبياري، المخرج الدكتور عبد الله سعد، مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض، أستاذة المسرح الدكتورة نجوي عانوس.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثًا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.