في هذا الموعد.. إسعاد يونس تستأنف تصوير مسلسل "تيتا زوزو"



القاهرة - محمد ابراهيم - تستأنف الفنانة إسعاد يونس تصوير أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس يوم الاحد المقبل، لتصوير المشاهد المتبقية من العمل، حيث صورت المخرجة شيرين عادل عدد كبير من مشاهد المسللس، ويتبقى الديكور الاساسى الأخير المقرر الدخول فيه خلال الأيام المقبلة.



وتدخل شيرين عادل غرف المونتاج والمكساج والتلوين مباشرة تمهيدا لعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة بموسم الاوف سيزون، حيث قامت المخرجة بمونتاج عدد كبير من المشاهد بالتزامن مع التصوير.



أبطال مسلسل تيتا زوزو



مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، انتاج سينرجى، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.



آخر أعمال إسعاد يونس



والجدير بالذكر آخر أعمال إسعاد يونس فيلم عصابة عظيمة يشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.