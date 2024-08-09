بهذة الطريقة.. الفنان أشرف زكي يحتفل بعيد أبنته " مايا"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على معايدة ابنته مايا بكلمات من الحب والفرح والسرور من خلال مشاركته بمجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالصور تعليقًا قال فيه:" رحلة من الأمل رحلة من الحلم رحلة مع النجاح رحلة مع السعادة كل ده هي رحلة حبيبتي وقلبي وعمري مايا كل لحظة وانتي أجمل وأروع بنت في الدنيا كل لحظة وانتي جميلة وسعيدة يا صاحبة البهجة".

تعليقات الجمهور على منشور أشرف زكي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، ومنها، كل عام وهي بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، عيد ميلاد سعيد، ربنا يباركلك فيها يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال أشرف زكي



والجدير بالذكر آخر أعمال أشرف زكي مسلسل مليحة ينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة.



أبطال مسلسل مليحة



ويقوم ببطولته كل من دياب، وميرفت أمين، وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة وومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

قصة مسلسل مليحة



يناقش مليحة القضية الفلسطينية وتدور أحداثه حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة والتي تجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وكانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.