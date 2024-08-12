نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كبير على عروض سيرك "محمد الحلو" بمارينا 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد سيرك "فانتزيا الإيطالي"، بقيادة مدرب الأسود والنمور الكابتن محمد ممدوح الحلو، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا في عروضه بمنطقة "مارينا 2" بالساحل الشمالي.

يشارك في السيرك نخبة من فناني السيرك الأوروبيين، مما يضيف للعروض تنوعًا وإثارة.

برنامج مميز وفقرات متنوعة

يقدم السيرك برنامجًا مميزًا يشمل أكثر من 11 فقرة فنية شهيرة من أخطر وأشهر فقرات فنون السيرك العالمية.

وعن البرنامج، يقول الكابتن محمد ممدوح الحلو إن جمهور السيرك يستمتع بعروض تستمر لمدة ساعتين. تُقام حفلتان يوميًا في خيمة مكيفة الهواء، الأولى في الساعة الثامنة والنصف مساءً، والثانية في الساعة العاشرة والنصف مساءً.

فقرات فنية جذابة

يتضمن البرنامج باقة من الفقرات الفنية المتنوعة مثل: الساحر، الجونجلير، المهرج، الأحبال الهوائية، التوازن على السلك، الأكروبات، التيابلو، والبيسكليت. وتُختتم العروض بفقرة استعراض الأسود والنمور التي يقدمها الكابتن محمد ممدوح الحلو، مما يضيف تشويقًا وإثارة للعرض بأكمله.