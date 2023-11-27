رشوان: جهود مصرية قطرية لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة يومين…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 10:20 مساءً - دوت الخليج – أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الجهود المصرية القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة، أوشكت على التوصل لتمديدها لمدة يومين إضافيين.

وأوضح، في بيان للهيئة، أن الهدنة الممتدة تشمل الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل ثلاثين من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؛ ما يجعل إجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة، 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا.

وتابع: “بالإضافة للإفراجات، فسيستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة، وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة، ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود، وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع”.

وأشار رشوان إلى أنه من المتوقع اليوم تبادل 11 من المحتجزين الإسرائليين بقطاع غزة، وجارٍ التفاوض على الإفراج الافراج عن 33 فلسطينيا من الجانب الإسرائيلي.