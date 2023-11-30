ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية 1.6 مليون برميل الأسبوع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 نوفمبر 2023 09:18 صباحاً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

وزادت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 449.7 مليون، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ”” بالتراجع 933 ألف برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وأفادت بأن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام زاد 518 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 2.8 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 1.8 مليون برميل إلى 218.2 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع “” بزيادة 229 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 5.2 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 110.8 مليون بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضها 394 ألفا.

وأوضحت الوكالة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع الماضي بمقدار 665 ألف برميل يوميا.