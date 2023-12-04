نعرض لكم الان تفاصيل خبر السويدي إليكتريك توقع مذكرة تفاهم مع شركة PLN الإندونيسية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 08:09 مساءً - هاجر عطية .. أعلنت شركة السويدي إليكتريك عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة PT PLN (Persero)، إحدى الشركات المملوكة للحكومة الإندونيسية لتوليد الكهرباء وتوزيعها، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المقام بالإمارات (COP28)

وقالت شركة السويدي إليكتريك، إن هذا التحالف يهدف إلى تعزيز جهود إندونيسيا لتطوير بنية تحتية خضراء وذكية تدعم الطاقة المتجددة لتحقيق رؤية الدولة برفع مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 75% بحلول عام 2040.

وأوضحت الشركة، أنه بموجب هذه الاتفاقية تتعاون كلٌ من السويدي إليكتريك و PLNلتشكيل مجموعة عمل تشاركية مكلفة بتنفيذ الأهداف المحددة بجدول الأعمال المشترك بين المؤسستين العريقتين، والتي تتضمن تطوير مشروعات عدادات الطاقة الذكية، وإطلاق مشروعات جديدة للطاقة المتجددة، وتعزيز التكنولوجيا المستخدمة في الطاقة المتجددة لتحسين كفاءة القوى العاملة بشركة PLN.

بدوره، قال المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك،:”انطلاقًا من التزام السويدي إليكتريك الراسخ بدعم المجتمعات التي نعمل بها وتعزيز الاستدامة، تبذل الشركة قصارى جهدها لمساعدة الدول حول العالم في مبادراتها للتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة”.

وتابع:” ولذا نفتخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة PLN التي نستطيع من خلالها مساندة الحكومة الإندونيسية في مساعيها لتوفير كهرباء مولدة من مصادر الطاقة النظيفة، وإنشاء شبكة كهرباء وطنية ذكية ومتكاملة، ومن ثم التخفيف من تأثير التغير المناخي”.

وفي السياق، أوضح هاني جمال، المدير التنفيذي للعمليات بشركة السويدي اليكتريك – مشروعات أنظمة الطاقة، الجوانب المتعددة لهذا التعاون الهام، قائلا: “نسعى إلى العمل يدًا بيد مع شركة PLN للمساهمة في تنفيذ مشروع شبكة الكهرباء الخضراء الفائقة ” Green Enabling Super Grid” والذي يستهدف دمج مصادر الطاقة المتجددة بشبكة توزيع الكهرباء الوطنية وخلق نظام كهربائي متكامل يوفر الخدمة لجميع أنحاء الدولة بما يضمن توزيع عادل للطاقة النظيفة لتصل إلى جميع المواطنين.

وأوضح جمال، أن هذا التحالف يعد تتويجًا للتعاون المستمر على مدار السنوات من خلال شركة السويدي إليكتريك إندونيسيا، إحدى الشركات التابعة للسويدي إليكتريك، والذي أثمر عن العديد من المشروعات والإنجازات غير المسبوقة”.

من جانبه، عقب دارماوان براسودجو، الرئيس التنفيذي لشركة PT PLN (Persero)، قائلًا: “تمثل هذه الاتفاقية محطة بارزة بالنسبة إلى شركة PLN في إطار عملنا الطموح لقيادة التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة، إذ نهدف إلى تعزيز القدرة الوطنية، وبناء محطات جديدة لتوليد كهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة، والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2060، ونؤمن أن خبرات السويدي إليكتريك المشهودة ستدعمنا لتحقيق أهدافنا في مجال الاستدامة والتنمية الاقتصادية.”

جدير بالذكر أن شركة السويدي إليكتريك إندونيسيا تقوم بدور حيوي في دعم الرؤية المستقبلية للحكومة الإندونيسية من خلال تنفيذ العديد من المشرعات الضخمة بالتعاون مع شركات القطاعين العام والخاص، مثل شركة PLN، بالإضافة إلى تقديم حلول مبتكرة في مجال الطاقة مما يدعم إندونيسيا لتحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية من خلال تطوير مشروعات الطاقة النظيفة والتحرك بخطى ثابتة نحو صافي الانبعاثات صفر.

وتسهم الشركة في رفع الناتج المحلي الإجمال بإندونيسيا من خلال التوسع في أسواق التصدير، وتصنيع منتجات كهربائية متنوعة وفقًا لمعايير جودة صارمة تؤدي إلى تعزيز التنافسية العالمية. كما تلتزم الشركة بتحديد فرص النمو في الدولة وتنفيذ استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل من خلال برامج تنمية المهارات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل دائمة التغير.