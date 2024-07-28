نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يدرس عرض أياكس الهولندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني، العروض المتاحة أمامه للرحيل وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

أياكس يريد ضم سيرجي ربيرتو

يقترب سيرجي روبيرتو، من الرحيل إلى محطة جديدة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي برشلونة.

قال الصحفي فابريزيو رومانو، أن سيرجي روبيرتو يدرس الخيارات المطروحة أمامه، حيث يدخل اللاعب ضمن اهتمامات عدة أندية بينها أياكس الهولندي.

وأضاف رومانو: “أياكس مهتم بضم سيرجي روبيرتو بشكل جدي، وسيقوم لاعب برشلونة بتقييم جميع الخيارات في الأيام المقبلة”.

واختتم: “سيرجي روبيرتو سيترك برشلونة ويصبح لاعبًا حرًا في الميركاتو الصيفي الحالي”.