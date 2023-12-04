نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصدر الإماراتية تستحوذ على مشاريع طاقة متجددة في بولندا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 09:14 مساءً - وكالات – أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، الإثنين، عن استحواذها بالشراكة مع مجموعة “تاليري إنرجيا” الفنلندية، على 8 مشاريع طاقة متجددة هجينة، في خطوة تسهم في زيادة حجم محفظة مشاريعهما في بولندا.

واستحوذت “مصدر” و”تاليري انرجيا” على المشاريع من شركة “دومرل بيورو أوسلوغ إنفيستيتسينيخ”، المطور البارز في قطاع الطاقة المتجددة البولندي، وستواصل الشركتان العمل مع “دومرل” على مدار فترة تطوير المشاريع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وعند دخولها مرحلة التشغيل، ستبلغ القدرة الإنتاجية للمشاريع الثمانية، والتي تجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية، أكثر من 1 جيجاوات، وهو ما يكفي لتزويد نحو 223 ألف منزل بالكهرباء والحد من إطلاق 1.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تساهم في توسيع محفظة المشاريع المتنامية لشركة “مصدر” في القارة الأوروبية.

ويأتي استحواذ “مصدر” على مشاريع هجينة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بعد التعديلات الأخيرة في قانون الطاقة البولندية ويدعى “الكابلات المجمعة”، والذي يسمح بربط عدة مصادر للطاقة المتجددة بالشبكة من خلال نقطة ربط واحدة.

ونادراً ما تعمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بكامل طاقتهما في الوقت نفسه، وذلك بسبب عدم انتظام عملية توليد الكهرباء من الرياح والشمس.

ويساعد قانون “الكابلات المجمعة” على تحقيق استقرار في توليد الطاقة من مصادر متجددة عند كل نقطة ربط بالشبكة، بالتوازي مع دعم الشبكة لضمان إمدادات طاقة موثوقة للمنازل والشركات في جميع أنحاء بولندا.

ومن المتوقع أن يضيف التعديل، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2023، ما يقرب من 25 جيجاوات من الطاقة المتجددة في بولندا.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر” إن صفقة الاستحواذ هذه هذا الاستحواذ تأتي تعزيزا للاستثمارات والمشاريع التي تلتزم بها “مصدر” في بولندا، والتي تشمل محطة “موافا” لطاقة الرياح في منطقة ماسوفيتسكيه شمال بولندا، ومحطة “جراييفو” لطاقة الرياح في منطقة بودلاسكيا في الشمال الشرقي، وقد تم تدشين هذه المشاريع في عام 2021، وتبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية 51.4 ميجاوات.

من جانبه، قال كاي رينتالا، الرئيس التنفيذي لشركة “تاليري انرجيا”: “تشكل شراكتنا مع “مصدر” جزءاً مهماً من استراتيجية الاستثمار الخاصة بنا في منطقة وسط وشرق أوروبا. ومع المشاريع الجديدة، ترتفع عدد مشاريعنا ضمن محفظتنا الخاصة بصندوق “الشمس والرياح الثالث” إلى 61 مشروعاً، وبقدرة إجمالية تبلغ 7.6 جيجاوات”.

وتتطلع بولندا إلى رفع قدرتها الإنتاجية من طاقة الرياح إلى 11 جيجاوات، ومن الطاقة الشمسية ما بين 10 إلى 16 جيجاوات بحلول عام 2040.