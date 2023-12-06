عاجل.. نجيب ساويرس: منفتح لدراسة فرص برنامج الطروحات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 08:20 مساءً - إسلام سالم _ قال المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، إن إنجازات الحكومة في تنفيذ البنية التحتية لا يمكن إنكارها، وساهمت في تنشيط الاستثمارات بشكل كبير.

وأضاف ساويرس، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تسليم المرحلة الأولى من مشروع ZED الشيخ زايد، اليوم، أنه على استعداد لدراسة أي فرص لاقتناص أيا من الطروحات الحكومية.

وأكد الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، أنه يتم دراسة تنفيذ فندق بجوار منطقة الأهرامات، وسيجري العمل على اقتناص الموافقات والتصاريح اللازمه لتنفيذه.